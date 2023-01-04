Предварительное голосование бодро шагает по Поморью

В «Единой России» продолжается предварительное голосование. Победители праймериз будут представлять партию на выборах в сентябре этого года. Решение бороться за депутатские мандаты принимают опытные архангельские политики.

Чтобы получить поддержку «Единой России» на выборах, будущие кандидаты обязаны пройти предварительное голосование, которое стартовало в начале марта. На этой неделе три действующих депутата подали документы для участия в предварительном голосовании.

Среди них – заместитель председателя комитета Архангельского областного Собрания депутатов по социальной политике и здравоохранению Михаил Авалиани. За свою политическую карьеру Михаил Мемедович дважды избирался депутатом в Архангельскую городскую Думу и областной парламент.

«За последние пять лет нам многое удалось сделать совместно с нашим комитетом, с депутатами областного собрания и правительством Архангельской области во главе с Александром Цыбульским. Но ещё большее предстоит сделать в дальнейшем. Основное внимание мы уделяем вопросам развития первичного звена здравоохранения, и дальше будем работать в этой области. Ведь главная задача – чтобы для людей во всех уголках Архангельской области медицина была доступной, своевременной и качественной», - рассказал Михаил Авалиани.

Документы для участия в предварительном голосовании также подал заместитель председателя Архангельской городской думы Рим Калимуллин. В этом году Рим Мукамилиевич решил поучаствовать в предвыборной гонке, в том числе, и в областное Собрание депутатов.

«За прошедшие годы мы все прекрасно видим, как развивается областной центр. Строятся дороги, школы, детские сады, спортивные комплексы, учреждения социальной сферы, развиваются целые микрорайоны. Но при этом присутствует ряд проблем, которые в ежедневном формате беспокоят жителей Архангельска. В первую очередь – это состояние дворовых территорий и сферы ЖКХ. Поэтому, мы свои силы направляем не только на строительство новых объектов, но и на поддержание достойного уровня имеющейся городской инфраструктуры», - подчеркнул Рим Калимуллин.

Заявление для участия в предварительном голосовании подал и депутат Архангельской городской думы Сергей Чанчиков. За пять лет работы вместе с командой общественников Ломоносовского округа удалось осуществить несколько десятков проектов. Политик признается, что уже понимает, как развивать свой округ и город дальше.

«Ломоносовский округ это один из центральных районов Архангельска. Своего рода – визитная карточка города. Но не смотря на это, округ сталкивается с проблемами, которые характерны для всего города в целом. Это состояние городского хозяйства, содержание дорог, уборка улиц от снега, чистка тротуаров. И, конечно, самое важное - состояние дворовой территории. Потому что насколько красивым бы не был город, ежедневно люди уходят на работу и возвращаются домой через двор. И если он в ненадлежащем состоянии, то это практически сводит на нет все остальные позитивные моменты. Поэтому в этом направлении необходимо продолжать работать, и искать возможность финансирования из городского и регионального бюджетов», - сообщил Сергей Чанчиков.

Победители праймериз будут представлять Единую Россию на выборах в сентябре. Подача заявлений проходит также и в электронном формате, чтобы обеспечить легитимность и исключить спорные вопросы. Зарегистрироваться для участия в предварительном голосовании избиратели могут с 17 апреля по 26 мая, а отдать голос можно будет с 22 по 28 мая.



