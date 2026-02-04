Депутаты Архангельска задумались над зарплатами работников сферы образования

В Архангельской городской Думе состоялось заседание комиссий по социальным вопросам и по вопросам бюджета, финансов и налогов под руководством депутата Елены Ануфриевой. В заседании приняли участие депутаты, представители городской Администрации, городской прокуратуры и профсоюза работников образования.

Ключевая задача — найти баланс между бюджетной эффективностью и сохранением кадрового потенциала системы образования столицы Поморья.

В связи со значительным ростом минимального размера оплаты труда разница между заработной платой педагогических работников и технического и обслуживающего персонала сокращается. При этом по результатам 2025 года в Архангельске средняя заработная плата педагогических работников в дошкольных учреждениях составила порядка 55 000 рублей, педагогов школ — 63000 (69 000 - с классным руководством), а педагогических работников, реализующих программы дополнительного образования, — 59 000 рублей, что значительно выше МРОТ.

Ведущая заседание комиссий Елена Ануфриева, зампред комиссии по социальным вопросам, подчеркнула значимость данной темы для сохранения престижа педагогической профессии. Тема заработной платы является наиболее частой при обращениях педагогических работников и затрагивает интересы более 10 тысяч жителей города, работающих в сфере образования.

Депутат Ольга Шананина подняла вопрос о единой тарифной сетке для работников образовательных учреждений. Исходя из ответа Светланы Базановой, директора департамента образования городской Администрации, в настоящее время ожидаются изменения примерного положения об оплате труда на федеральном уровне, и до их внесения корректировать примерное положение по городу Архангельску нецелесообразно.

Кроме того, Анастасия Альт, председатель Архангельской городской организации профсоюзов, рассказала, что педагогические работники зачастую не понимают систему начисления заработной платы, в связи с чем возникают вопросы и к профсоюзной организации.

Как отметила Елена Сидорук, заместитель председателя комитета Архангельского областного Собрания депутатов по культурной политике, образованию, науке, туризму и спорту, принятые меры поддержки молодых педагогов со стороны Администрации Архангельска сыграли свою роль, и на сегодня молодые педагоги идут работать в образовательные учреждения. «Есть, конечно, и другая проблема, она связана с тем, что закончивший университет молодой специалист, для примера «математик», не имеет профильного педагогического образования. В таком случае необходимо прохождение курсов педагогической переподготовки», — рассказала Елена Александровна.

Зампред комиссии по социальным вопросам Михаил Орлов отметил, что развитие системы дополнительных услуг со стороны образовательных учреждений зависит и от конкретного месторасположения и потребности жителей.

Заместитель председателя городской Думы Владимир Хотеновский выступил с идеей пилотного проекта по созданию единой модели образования на определенной территории. «Необходимо выбрать подходящую территорию, провести все расчеты и определить потребности, а также оценить, какой эффект может дать такая модель для учебного заведения, педагогов и качества обучения в целом», — отметил Владимир Сергеевич.

Светлана Базанова, глава департамента образования городской Администрации, отметила, что в этом году проведено объединение 2-х пар дошкольных учреждений, и подчеркнула, что важно оценить целесообразность объединения образовательных учреждений, расстояние между ними, численность населения, затраты и реальную потребность. «В нашем плане работы не поднимаются вопросы о возможных объединениях или другой оптимизации образовательных учреждений в Архангельске, помимо 2-х пар дошкольных организаций, работа по которым закончена в этом году», — отметила она.

Как отметил народный избранник Михаил Иванов, в ходе обсуждения выявлено, что рост МРОТ предъявляет серьёзные требования к бюджетному планированию. Оптимизация штатных расписаний должна способствовать повышению эффективности работы образовательных учреждений, но при этом не приводить к сокращению квалифицированных кадров и снижению качества образовательных услуг.

"Особенно важно сохранить штатные единицы для ключевых специалистов: учителей профильных предметов, психологов, логопедов. Считаю, что реализация предложенных мер позволит сохранить кадровый потенциал системы образования и обеспечить достойные условия труда для педагогов, сочетая финансовую устойчивость с качеством образовательных услуг", - поделился своим мнением Михаил Сергеевич.

Депутат Денис Лапин затронул вопрос методик расчёта для финансирования работников образовательных учреждений, получающих заработную плату из областного бюджета.

Вопросы оптимизации образовательных учреждений и поступления детей мигрантов в школы столицы Поморья поднял председатель городской Думы Иван Воронцов. По его мнению, к любой оптимизации, будь то укрупнение образовательных учреждений, или присоединение, надо относиться очень трепетно, изучив все нюансы и проработать всё очень детально.

Что касается поступления детей мигрантов в школы, то как рассказала Светлана Базанова, на сегодня в городе функционируют два центра тестирования, в которые по запросы школ направляются такие дети. "Требования достаточно серьезные, для примера, за прошлый год из 30 направленных детей, только три ребенка смогли успешно получить необходимые документы", - отметила Светлана Олеговна.

По итогам встречи члены комиссий решили вернуться к вопросу оплаты труда после вступления в силу нормативных актов на уровне Российской Федерации, рекомендовать Администрации города и профсоюзной организации проводить разъяснительную работу по начислениям заработной платы, а также подготовить обращение в областное Собрание депутатов об изменении методик расчёта финансирования работников образовательных учреждений.



