Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Знакомьтесь: Богданов. Поморью представили нового министра здравоохранения

Министром здравоохранения Архангельской области назначен Дмитрий Богданов

 Нового руководителя ведомства представил на оперативном совещании губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.

Напомним, предыдущий профильный министр находится в СИЗО... случается и такое.

 Дмитрий Богданов – уроженец Архангельска. Первые 10 лет своей профессиональной карьеры трудился в медицинских учреждениях Пермского края. Прошёл путь с самых базовых позиций в медицине, от санитара и медицинского брата, до руководителя крупнейших учреждений.

 В 2008 году Дмитрий Богданов вернулся в Архангельскую область, работал в Котласской ЦГБ имени святителя Луки В.Ф. Войно-Ясенецкого заведующим отделением анестезиологии-реанимации, заместителем главного врача по лечебной части. В 2016 году возглавил медучреждение и успешно руководил им на протяжении шести лет.

 В 2022 году Дмитрий Богданов был назначен главным врачом Архангельского клинического онкологического диспансера.

 На протяжении всей карьеры регулярно повышает профессиональную квалификацию. Имеет действующие сертификаты специалиста в сферах организации здравоохранения и общественного здоровья, анестезиологии-реаниматологии и онкологии, а также высшую квалификационную категорию по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье».

06 апрель 13:50 | : Политика

Главные новости


Время красоты. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Салют, Мария!

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Апрель 2026 (81)
Март 2026 (371)
Февраль 2026 (334)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)



Деньги


все материалы
«    Апрель 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20