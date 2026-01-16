Знакомьтесь: Богданов. Поморью представили нового министра здравоохранения

Министром здравоохранения Архангельской области назначен Дмитрий Богданов

Нового руководителя ведомства представил на оперативном совещании губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.

Напомним, предыдущий профильный министр находится в СИЗО... случается и такое.

Дмитрий Богданов – уроженец Архангельска. Первые 10 лет своей профессиональной карьеры трудился в медицинских учреждениях Пермского края. Прошёл путь с самых базовых позиций в медицине, от санитара и медицинского брата, до руководителя крупнейших учреждений.

В 2008 году Дмитрий Богданов вернулся в Архангельскую область, работал в Котласской ЦГБ имени святителя Луки В.Ф. Войно-Ясенецкого заведующим отделением анестезиологии-реанимации, заместителем главного врача по лечебной части. В 2016 году возглавил медучреждение и успешно руководил им на протяжении шести лет.

В 2022 году Дмитрий Богданов был назначен главным врачом Архангельского клинического онкологического диспансера.

На протяжении всей карьеры регулярно повышает профессиональную квалификацию. Имеет действующие сертификаты специалиста в сферах организации здравоохранения и общественного здоровья, анестезиологии-реаниматологии и онкологии, а также высшую квалификационную категорию по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье».