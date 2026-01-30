"Медлить нельзя". Архангельск готовится к большой уборке

Информация от главы города Дмитрий Морева:

- На общегородской планерке дал поручение всем службам начать подготовку к двухмесячнику по уборке города. 

 Старт традиционного весеннего марафона наведения чистоты намечен на 17 апреля. Даты проведения общегородских субботников объявим дополнительно – с учетом погодных условий. Главы округов уже проводят инвентаризацию инструмента, при необходимости организуют закупку инвентаря и мешков. 

 Приведение города в порядок после зимы начинаем уже сейчас. В связи с активным таянием снега городским коммунальным службам и главам округов поставил задачу активизировать сбор крупного мусора, в том числе вдоль обочин. Нашему предприятию «Городское благоустройство» - усилить работу по отогреву решеток дренажно-ливневой канализации. 

 Особое внимание дорогам. Департаменту транспорта за эту неделю необходимо провести инспекцию состояния проезжих частей, составить список участков, где необходимо в первую очередь провести ямочный ремонт. Также обратить внимание на поврежденные леерные ограждения и приступить к ремонту.

 По прогнозам плюсовая температура в городе задержится, поэтому медлить нельзя.


16 март 12:35

Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20