"Медлить нельзя". Архангельск готовится к большой уборке

Информация от главы города Дмитрий Морева:

- На общегородской планерке дал поручение всем службам начать подготовку к двухмесячнику по уборке города.

Старт традиционного весеннего марафона наведения чистоты намечен на 17 апреля. Даты проведения общегородских субботников объявим дополнительно – с учетом погодных условий. Главы округов уже проводят инвентаризацию инструмента, при необходимости организуют закупку инвентаря и мешков.

Приведение города в порядок после зимы начинаем уже сейчас. В связи с активным таянием снега городским коммунальным службам и главам округов поставил задачу активизировать сбор крупного мусора, в том числе вдоль обочин. Нашему предприятию «Городское благоустройство» - усилить работу по отогреву решеток дренажно-ливневой канализации.

Особое внимание дорогам. Департаменту транспорта за эту неделю необходимо провести инспекцию состояния проезжих частей, составить список участков, где необходимо в первую очередь провести ямочный ремонт. Также обратить внимание на поврежденные леерные ограждения и приступить к ремонту.

По прогнозам плюсовая температура в городе задержится, поэтому медлить нельзя.



