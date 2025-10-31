18 декабря АрхГорДума закроет 2025 год

В преддверии 22-й сессии Архангельской городской Думы 28-го созыва состоялось общее заседание профильных комиссий под председательством депутата Сергея Чанчикова. В ходе встречи депутаты обсудили все вопросы, которые будут вынесены на сессию, запланированную на следующую неделю.



Бюджет на 2026 год



На предстоящей сессии городские депутаты намерены рассмотреть городской бюджет на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов во втором, окончательном, чтении.



Напомним, что 3 декабря на 21-й сессии народные избранники уже приняли будущий городской бюджет в первом чтении.



Так, доходы на 2026 год составляют 19 790 млн рублей, расходы составят 20 835 млн рублей, дефицит городского бюджета на 2026 год запланирован в размере 1 045 млн рублей.



Народные избранники на заседании ознакомились более детально со структурой доходов и расходов, муниципальными программами.



Кроме этого, как проинформировал депутатов Сергей Чанчиков, поступили 6 поправок от фракций городской Думы и городской Администрации.



"Формируем общую сводную таблицу для направления в городскую Администрацию для получения заключения и информирования городских депутатов», - разъяснил Сергей Чанчиков.



Кроме этого, на предстоящей сессии внесут изменения в ставку налога на имущество физических лиц на территории Архангельска и в городское Положение о бюджетном процессе.



Городское хозяйство и градостроительство



Народные избранники на предстоящей сессии заслушают информацию о выполнении работ по ремонту остановочных павильонов на улично-дорожной сети Архангельска в 2025 году и доклад о выполнении Правил благоустройства в части перемещения (вывоза) брошенных транспортных средств.



Как отметили участники заседания, вопрос ремонта и замены павильонов достаточно остро отмечается жителями через соцсети во всех округах.



Некоторые пояснения дал директор департамента транспорта, транспорта и городской инфраструктуры городской администрации Максим Шемелин.

Он сообщил, что в текущем году на ремонт было направлено порядка 3,2 млн рублей. В связи с текущим финансированием их установка не планируется, а средства выделяются только на текущее содержание.



Тем не менее городская администрация в рамках государственно-частного партнерства уже в первом квартале 2026 года планирует установить 15 новых остановочных павильонов. По словам Даниила Шапошникова, заместителя Главы города по вопросам экономического развития и финансам, ситуация с ремонтом и заменой павильонов может резко улучшиться с 2027 года. «С данного года планируется выделение финансирования в рамках выполнения мастер-плана Архангельской агломерации для решения этой проблемы. Напомню, что у нас запланировано появление порядка 200 новых павильонов», - отметил Даниил Вадимович.



На сессии депутаты детально заслушают не только текущие планы городской Администрации о ремонте, но и конкретные шаги по замене и установке новых остановочных павильонов.



Вопросы муниципального имущества



На заседаниях депутаты традиционно обсуждают вопросы, касающиеся муниципального имущества. На предстоящей сессии народные избранники рассмотрят вопрос об изменении цены земельных участков, находящихся в собственности Архангельска, при их продаже без торгов, внесут изменения в состав общественной комиссии по городской топонимике и памятникам мемориального значения и рассмотрят вопрос о даче согласия МУП «Водоочистка» на совершение крупной сделки.



Напомним, что двадцать вторая сессия Архангельской городской Думы состоится 18 декабря в 10:00 по адресу: город Архангельск, проспект Троицкий, дом 60.



Прямая трансляция сессии городской Думы будет доступна с 10:00 до окончания сессии в группе городской Думы в социальной сети «ВКонтакте». Для просмотра сессии необходимо войти в группу, подписавшись на неё.