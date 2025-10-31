На сессии АрхГорДумы депутаты заслушают доклады о финансах и правопорядке

В преддверии февральской сессии Архангельской городской Думы 28-го созыва состоялось общее заседание профильных комиссий под председательством депутата Сергея Чанчикова. В ходе встречи депутаты обсудили все вопросы, которые будут вынесены на сессию, запланированную на 11 февраля.

Традиционно городские депутаты заслушают информацию о деятельности УМВД по г. Архангельску и состоянии оперативной обстановки на территории Архангельска за прошедший год. Кроме этого, впервые депутатам будет представлена информация о результатах работы по обеспечению правопорядка на объектах железнодорожного, водного и воздушного транспорта города.

Городские депутаты также на заседании заслушали и ряд вопросов финансового блока, выносимых на сессию. Так, Вера Лычева, директор департамента финансов городской Администрации, рассказала об изменениях в части налога на имущество физических лиц и туристического налога на территории Архангельска.

С 1 января 2025 года на территории городского округа "Город Архангельск" введен туристический налог. Туристический налог подлежит уплате организациями и физическими лицами, оказывающими услуги по временному проживанию в средствах размещения.

В соответствии с обращениями ФГБОУ ВО «Северный государственный медицинский университет» в адрес Губернатора Архангельской области, Архангельской городской Думы, Главы городского округа «Город Архангельск», в целях снижения стоимости услуг по временному проживанию в средствах размещения, предлагается внести изменение, установив, что в налоговую базу не включается стоимость услуги по предоставлению мест для временного проживания лицам, не достигшим 24 лет, обучающимся в образовательных организациях по очной форме обучения, проживающих в средствах размещения, расположенных на территории городского округа «Город Архангельск» и принадлежащих соответствующей образовательной организации на праве собственности или ином законном основании, при условии предоставления налогоплательщику документов, подтверждающих соответствующий статус физического лица.

На заседании перед депутатами выступила и.о. ректора СГМУ Надежда Былова, которая сообщила, что за счет внебюджетных средств вуза, они вынуждены заплатить порядка 24 млн рублей данного налога за прошедший год. «Конечно, это большая дополнительная финансовая нагрузка, данные средства мы могли бы направить на первоочередные ремонтные работы и улучшение материально-технической базы наших общежитий», - отметила Надежда Александровна.

По словам Сергея Чанчикова, председателя комиссии по вопросам бюджета, финансов и налогов городской Думы, при принятии положительного решения на сессии, это позволит повысить привлекательность образовательных учреждений. «Конечно, иностранные студенты, получающие высшее образование, не являются туристами, и данную категорию как раз решением городских депутатов предлагается освободить от уплаты туристического налога», - отметил Сергей Андреевич.

На сессии об итогах работы департамента муниципального контроля городской Администрации выступит Алексей Потолов, директор департамента. Депутатам будет представлена информация о деятельности департамента за 2025 год, выставленных штрафных санкциях и планах на текущий год.

Также городские депутаты на предстоящей сессии рассмотрят изменения в прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2026-2028 годы. Речь идет о внесении ряда объектов, которые не были реализованы в прошедшем году.

Напомним, что двадцать третья сессия Архангельской городской Думы состоится 11 февраля в 10:00 по адресу: город Архангельск, проспект Троицкий, дом 60.

Прямая трансляция сессии городской Думы будет доступна с 10:00 до окончания сессии в группе городской Думы в социальной сети «ВКонтакте». Для просмотра сессии необходимо войти в группу, подписавшись на неё.



