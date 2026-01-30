Остров Краснофлотский прибавится новой котельной

Об итогах рабочей поездки рассказывает глава Архангельска Дмитрий Морев:

- Строительство пеллетной котельной близится к завершению - готовность объекта 95%. Сегодня в ходе рабочей поездки вместе с депутатом Гордумы, членом фракции «Единая Россия» Владимиром Хотеновским оценили ход работ.

Мощность новой котельной составит 8 МВт, объект построен с запасом для подключения будущих новых потребителей. Общая стоимость строительства составляет почти 300 млн рублей. Средства выделены региону по поручению президента России с целью поддержки отечественных производителей пеллет.

Уже в марте в Архангельск приедут специалисты от завода-производителя и начнутся пусконаладочные работы. Планируется запуск всех четырех котлов, чтобы проверить работу котельной под нагрузкой. В обычном же режиме здесь будут работать 2-3 котла, один всегда будет в резерве. Благодаря отказу от мазута на острове улучшится экологическая ситуация.

Это будет вторая по мощности пеллетная котельная в Архангельске. На аналогичном объекте в Маймаксе пусконаладочные работы уже идут. В качестве топлива будем использовать пеллеты местных производителей.



