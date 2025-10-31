В Цигломень тепло пришло вместе с газом

Самая мощная из газовых котельных Архангельска уже в работе: тепло от нее получают жители Цигломени и Кирпичного завода. Положительными эмоциями поделился глава городской администрации Дмитрий Морев:

- Компания «ТЭПМО» сдержала слово: новый энергообъект мощностью 30 МВт вышел на пуско-наладочные работы в текущем году.

Отопление жители получают уже от современной котельной, а прежняя мазутная остается в горячем резерве. В новогодние каникулы контролировать работу оборудования будет дежурная бригада, что гарантирует стабильность теплоснабжения.

Эта котельная – самый сложный и нестандартный из энергообъектов-новостроек. Здесь требовалось сделать два вывода – на поселок Кирпичного завода и Цигломень. Эту задачу удалось реализовать.

Также пуско-наладочные работы стартовали на новой котельной поселка Зеленец. Больше не будет возникать вопроса с поставками твердого топлива – газ в трубе есть всегда.

Оба объекта построены без вложения бюджетных денег – за счет инвестиций компании «ТЭПМО».