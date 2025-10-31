Вверх
В Цигломень тепло пришло вместе с газом

Самая мощная из газовых котельных Архангельска уже в работе: тепло от нее получают жители Цигломени и Кирпичного завода. Положительными эмоциями поделился глава городской администрации Дмитрий Морев: 

 - Компания «ТЭПМО» сдержала слово: новый энергообъект мощностью 30 МВт вышел на пуско-наладочные работы в текущем году. 

 Отопление жители получают уже от современной котельной, а прежняя мазутная остается в горячем резерве. В новогодние каникулы контролировать работу оборудования будет дежурная бригада, что гарантирует стабильность теплоснабжения. 

 Эта котельная – самый сложный и нестандартный из энергообъектов-новостроек. Здесь требовалось сделать два вывода – на поселок Кирпичного завода и Цигломень. Эту задачу удалось реализовать. 

 Также пуско-наладочные работы стартовали на новой котельной поселка Зеленец. Больше не будет возникать вопроса с поставками твердого топлива – газ в трубе есть всегда. 

 Оба объекта построены без вложения бюджетных денег – за счет инвестиций компании «ТЭПМО».

23 декабрь 14:12 | : Политика / Экономика

