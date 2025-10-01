Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Дмитрий Морев проверяет готовность островных территорий к зиме

Строительная готовность современной котельной на о. Краснофлотский – 85%, рассказывает градоначальник Архангельска о результатах своей рабочей поездке. 

- Сегодня вместе с представителями подрядчика осмотрели новый объект и установленное оборудование. 4 котла по 2 МВт каждый отечественного производства – это вторая по мощности пеллетная котельная в Архангельске. На первой – в Маймаксе – уже идет пуско-наладка. 

Котельная на ул. Лермонтова также готовится к старту пусконаладочных работ до конца текущего года. Сейчас специалисты занимаются монтажом емкости для пеллет и электрикой внутри модульного здания. Прокладка теплосетей на финишной прямой – выполнена на 95%. 

 Новая котельная на острове обеспечит стабильную подачу тепла и снизит количество аварий. Плюс экологический эффект - без гари от мазута. Средства на строительство выделены региону по поручению Президента России. Наша задача – модернизировать систему теплоснабжения и поддержать отечественных производителей пеллет, которые сохраняют рабочие места для северян.


21 ноябрь 12:54 | : Политика / Экономика

Главные новости


Алексей Фельдт - как зеркало русского самосознания
Нам 20 лет

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Ноябрь 2025 (288)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)



Деньги


все материалы
«    Ноябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20