Дмитрий Морев проверяет готовность островных территорий к зиме

Строительная готовность современной котельной на о. Краснофлотский – 85%, рассказывает градоначальник Архангельска о результатах своей рабочей поездке.

- Сегодня вместе с представителями подрядчика осмотрели новый объект и установленное оборудование. 4 котла по 2 МВт каждый отечественного производства – это вторая по мощности пеллетная котельная в Архангельске. На первой – в Маймаксе – уже идет пуско-наладка.

Котельная на ул. Лермонтова также готовится к старту пусконаладочных работ до конца текущего года. Сейчас специалисты занимаются монтажом емкости для пеллет и электрикой внутри модульного здания. Прокладка теплосетей на финишной прямой – выполнена на 95%.



Новая котельная на острове обеспечит стабильную подачу тепла и снизит количество аварий. Плюс экологический эффект - без гари от мазута. Средства на строительство выделены региону по поручению Президента России. Наша задача – модернизировать систему теплоснабжения и поддержать отечественных производителей пеллет, которые сохраняют рабочие места для северян.



