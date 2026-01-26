"Свет Памяти" зажегся в Поморье

Партпроект «Единой России»направлен на поддержку женщин, чьи сыновья и мужья отдали жизни, выполняя боевые задачи в ходе специальной военной операции.

Открытие проекта состоялось накануне Международного женского дня в Штабе общественной поддержки.

Участниц поприветствовал первый замсекретаря регионального отделения «Единой России» Сергей Пивков. Он поблагодарил женщин за силу духа и стойкость, отметив, что сохранение памяти о героях и поддержка их семей — важная часть общей работы.

Далее в рамках встречи прошёл психологический тренинг, который провела специалист Янина Егорова. Участницы смогли пообщаться друг с другом, поделиться переживаниями и получить профессиональную поддержку.

Завершилось мероприятие тёплым чаепитием и творческим мастер-классом по традиционной росписи.

Проект «Свет Памяти» станет площадкой для встреч, общения и поддержки женщин, объединённых общей судьбой и памятью о близких. Следите за новостями — впереди новые мероприятия и инициативы в рамках проекта.



