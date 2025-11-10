Архангельский проект поддержки семей участников СВО презентовали на федеральном уровне

Опыт работы с семьями военнослужащих, накопленный в Архангельской области, был представлен руководству партии «Единая Россия». В Штабе общественной поддержки в формате видеоконференции состоялось совещание, главной темой которого стала координация помощи участникам специальной военной операции и их близким.

Региональное отделение партии представило на совещании проект «Я жду тебя», ориентированный на поддержку жен, матерей и детей бойцов. О том, как реализуется инициатива, федеральным коллегам рассказали замруководителя Штаба общественной поддержки Мария Валуйских, координатор проекта Алёна Кривоносова и одна из его участниц Екатерина Мигунова.

Проект действует в Поморье с прошлого года и уже успел объединить десятки женщин, чьи мужья и сыновья находятся в зоне боевых действий. Как пояснила Алёна Кривоносова, работа строится комплексно: для женщин организованы группы взаимопомощи и психологической поддержки, а для детей проводятся творческие и развивающие занятия. За время существования проекта проведено несколько потоков, участие в них приняли 60 женщин и порядка 60 детей.

Кроме того, в рамках «Я жду тебя» создан специализированный онлайн-курс психологической помощи, который сделал проект доступным для жительниц других регионов страны.

В ходе совещания представители Архангельской области поделились наработанными практиками с коллегами из других субъектов РФ, обсудив перспективы расширения подобных инициатив.

Подводя итоги встречи, секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев высоко оценил работу регионов и подчеркнул, что партия готова оказать содействие в масштабировании наиболее успешных проектов, включая архангельский.