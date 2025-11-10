Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Архангельский проект поддержки семей участников СВО презентовали на федеральном уровне

Опыт работы с семьями военнослужащих, накопленный в Архангельской области, был представлен руководству партии «Единая Россия». В Штабе общественной поддержки в формате видеоконференции состоялось совещание, главной темой которого стала координация помощи участникам специальной военной операции и их близким.

Региональное отделение партии представило на совещании проект «Я жду тебя», ориентированный на поддержку жен, матерей и детей бойцов. О том, как реализуется инициатива, федеральным коллегам рассказали замруководителя Штаба общественной поддержки Мария Валуйских, координатор проекта Алёна Кривоносова и одна из его участниц Екатерина Мигунова.

Проект действует в Поморье с прошлого года и уже успел объединить десятки женщин, чьи мужья и сыновья находятся в зоне боевых действий. Как пояснила Алёна Кривоносова, работа строится комплексно: для женщин организованы группы взаимопомощи и психологической поддержки, а для детей проводятся творческие и развивающие занятия. За время существования проекта проведено несколько потоков, участие в них приняли 60 женщин и порядка 60 детей.

Кроме того, в рамках «Я жду тебя» создан специализированный онлайн-курс психологической помощи, который сделал проект доступным для жительниц других регионов страны.

В ходе совещания представители Архангельской области поделились наработанными практиками с коллегами из других субъектов РФ, обсудив перспективы расширения подобных инициатив.

Подводя итоги встречи, секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев высоко оценил работу регионов и подчеркнул, что партия готова оказать содействие в масштабировании наиболее успешных проектов, включая архангельский.

05 март 11:26 | : Будни

Главные новости


Потерянный стыд. Гревцов рвется в Госдуму
Рождественская история. Как это было в СССР

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Март 2026 (49)
Февраль 2026 (334)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)



Деньги


все материалы
«    Март 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20