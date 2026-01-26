Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Гревцов возражает Ленину?

Вчера в столице Поморья областной комитет политической партии КПРФ провели митинг против закрытия Центрального рынка.

Место проведения – 3-й лесозавод. Удалённость от главного места событий, а так же морозная погода не располагали к активности народных масс (плюс традиционная северная «замороженность»).

Напомним, причина закрытия – техническая непригодность здания к дальнейшей эксплуатации, — поражение грибком несущих деревянных конструкций, что подтверждено выводами экспертов. Постоянным рыночным торговцам обещают предоставить альтернативные варианты.

Впрочем, в устах выступавших чаще всего звучали обвинения в «происках антинародного режима». Так, представить северодвинских коммунистов узрел в происходящем… происки маркетплейсов с их доставкой продуктов «до двери» и прочим «капиталистическим сервисом».

Наша редакция тоже не очень рада готовящемуся закрытию, так как считает ярмарочную торговлю неотъемлемой частью русской культуры (возможность прямого контакта с продавцом, попробовать приглянувшийся товар, как вариант, сбить цену).

Однако персек архангельского обкома Гревцов должен помнить слова своего кумира В. И. Ленина о том, что:

«Нет никого хуже мелких лавочников и их психологии».

Или он уже ничего и никому не должен?

 

10 март 08:33 | : Политика / Экономика

Главные новости


"Баллада о детском враче" и другие. Стихи к 8-му марта
С весенним настроением. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Март 2026 (93)
Февраль 2026 (334)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)



Деньги


все материалы
«    Март 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20