Гревцов возражает Ленину?

Вчера в столице Поморья областной комитет политической партии КПРФ провели митинг против закрытия Центрального рынка.

Место проведения – 3-й лесозавод. Удалённость от главного места событий, а так же морозная погода не располагали к активности народных масс (плюс традиционная северная «замороженность»).

Напомним, причина закрытия – техническая непригодность здания к дальнейшей эксплуатации, — поражение грибком несущих деревянных конструкций, что подтверждено выводами экспертов. Постоянным рыночным торговцам обещают предоставить альтернативные варианты.

Впрочем, в устах выступавших чаще всего звучали обвинения в «происках антинародного режима». Так, представить северодвинских коммунистов узрел в происходящем… происки маркетплейсов с их доставкой продуктов «до двери» и прочим «капиталистическим сервисом».

Наша редакция тоже не очень рада готовящемуся закрытию, так как считает ярмарочную торговлю неотъемлемой частью русской культуры (возможность прямого контакта с продавцом, попробовать приглянувшийся товар, как вариант, сбить цену).

Однако персек архангельского обкома Гревцов должен помнить слова своего кумира В. И. Ленина о том, что:

«Нет никого хуже мелких лавочников и их психологии».

Или он уже ничего и никому не должен?