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Архангельские коммунисты спасовали перед морозами

Судя по всему, широко разрекламированный архангельским обкомом КПРФ (сам персек Гревцов интервью раздавал) митинг против комплексного развития территорий (КРТ), заявленный на 9 декабря, не состоится.

По прогнозам синоптиков, в этот день в столице Поморья будет минус 20 градусов. И ветрено, хотя и ясно. Большевики всегда заботились о здоровье трудящихся масс.

Вот с массами как раз проблема. Вряд ли при таком морозце на улице соберется достаточное количество человек для достойной телевизионной картинки и отчета в московский ЦК.

Но есть и еще одна, скрытая причина. Организаторы протеста элементарно опоздали с акцией, правительство региона отправило в правительство РФ запрос по поводу цены выкупа жилплощади у собственников квартир в расселяемых домах. Осталось дождаться ответа.

Как говорится – без сопливых обойдемся…

04 декабрь 16:25 | : Политика

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