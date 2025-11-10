Для арендаторов Архангельского рынка нашли альтернативные площадки в центре города

Депутаты Архангельской городской Думы встретились с продавцами, которые традиционно торгуют продуктами питания на городском рынке. Поводом для встречи стала ситуация с закрытием здания рынка 1983 года постройки, которое нуждается в экспертизе технического состояния.

Как пояснили в гордуме, решение о временном закрытии связано с предписанием МЧС. Специалистам предстоит изучить несущие способности балок, оценить объем необходимых работ и возможность проведения капитального ремонта. Визуальный осмотр, который провели председатель Гордумы Иван Воронцов и делегация депутатов – руководителей комиссий и представителей разных фракций, подтвердил: часть балок почернела и выглядит ветхой.

В рабочей поездке и диалоге с арендаторами также приняли участие Максим Хохулин, Светлана Алефиренко, Наталья Братина, Михаил Иванов, Александр Гурьев и Сергей Сорокин. Депутаты осмотрели не только торговый зал, но и подсобные помещения, которые также находятся в неудовлетворительном состоянии: изношенные коммуникации, устаревшее холодильное оборудование, плохое освещение. Система центрального отопления в здании была разморожена еще в 1990-е годы, и сейчас плюсовую температуру поддерживают только электрообогреватели, мощности которых недостаточно. Продавцы вынуждены целый день работать в куртках, шапках и зимней обуви, что создает дискомфорт и нарушает санитарные нормы.

В городскую Думу поступило обращение от арендаторов, обеспокоенных перспективами своей работы.

– Наша задача – обеспечить безопасность для продавцов и покупателей, нормальные условия труда для сотрудников и сохранение рабочих мест, – прокомментировал ситуацию председатель Гордумы Иван Воронцов. – Вместе с администрацией города мы нашли собственников, которые готовы предоставить площади под рыночную торговлю. Там люди смогут работать в тепле, чистоте, есть удобные зоны разгрузки товара. Собственники уже показывают всем желающим предложенные варианты.

Начальник управления торговли и услуг населению администрации Архангельска Ирина Любова уточнила, что арендаторам, реализующим мясо, рыбу, овощи, фрукты и цветы, предлагаются два варианта размещения: корпус на территории комплекса зданий по Новгородскому проспекту, 32 и помещения в ТЦ «Прага».

По информации городских властей, более половины продавцов намерены переехать в здание на Новгородском проспекте, 32. Собственник готов предоставить помещения для организации холодильных камер, лаборатории, рубочной и душевой. Предусмотрена также возможность расширения площади, если количество желающих торговать на рынке увеличится.

Здание на Новгородском проспекте, где на время проведения независимой экспертизы можно организовать торговлю, также посетил Иван Воронцов. Председатель гордумы отметил, что там обеспечена безопасность, залы теплые, светлые, чистые, а рядом есть просторная парковка.

Для обеспечения «бесшовного» перехода работа центрального рынка продлена до конца марта. На переезд у арендаторов будет 10 дней. Уже 10 апреля обновленное рыночное пространство на Новгородском проспекте откроется для покупателей. В настоящее время у предпринимателей есть возможность оценить предложенные варианты, провести переговоры с собственниками о размещении прилавков и лично убедиться в уровне комфорта.

Что касается дальнейшей судьбы здания старого рынка, то экспертиза может занять от двух месяцев до года. Только после получения ее результатов собственник здания будет принимать окончательное решение.