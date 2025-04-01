В Архангельской области молодежный парламент встретился с взрослым

На базе регионального исполнительного комитета партии "Единая Россия" 17 апреля состоялась встреча членов молодежного парламента при Архангельском областном Собрании депутатов с заместителем председателя областного Собрания Игорем Чесноковым. Во встрече приняли участие члены молодежного парламента: Елизавета Дегтяр, Артем Докучаев, Глеб Ступин, Никита Чупов, а также заместитель руководителя Регионального исполнительного комитета партии "Единая Россия" Валентина Клишова.



Основной темой обсуждения стали отчеты о деятельности членов Молодежного парламента Архангельской области. Молодые парламентарии представили информацию о реализованных проектах, участии в законодательной деятельности.



Игорь Чесноков внимательно выслушал отчеты и дал оценку работе каждого из участников встречи. Он подчеркнул важность активного участия молодежи в политической жизни региона и отметил вклад молодежного парламента в разработку и продвижение социально значимых инициатив.



В ходе встречи также были обсуждены текущие вопросы деятельности молодежного парламента и планы на будущее. Участники обменялись мнениями о формах и методах работы, а также о способах повышения эффективности взаимодействия с органами государственной власти и общественными организациями.



Данная встреча стала важной площадкой для обмена опытом и обсуждения перспектив развития молодежного парламентаризма в Архангельской области. Партия "Единая Россия" традиционно поддерживает молодежные инициативы и оказывает содействие в реализации социально значимых проектов, направленных на улучшение качества жизни жителей региона.