Дмитрий Медведев раскрыл секрет предстоящей думской кампании

Необходимо показать, что партия продолжает поддерживать и заботиться о тех, кто защищает страну, подчеркнул Председатель «Единой России»



Помощь и поддержка участников специальной военной операции и их семей — одна из важнейших задач государства и партии, особо отметил Дмитрий Медведев на заседании Бюро Высшего совета, где обсудили предложения по поддержке бойцов.



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«В числе последних одобренных Думой инициатив партии — закон об отмене госпошлины по ряду судебных дел для участников спецоперации, а также закон о предоставлении отпуска до 35 дней членам семей раненых бойцов. Кроме того, Дума рассматривает наш законопроект об ограничении 15 днями предельного срока выплаты единовременного пособия в случае гибели или ранения бойца», — сообщил Дмитрий Медведев.Секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев отметил, что за последние годы позиции партии укрепились, а уровень поддержки вырос. «Позиции партии за прошедшие годы улучшились во многих регионах, её поддержка — выросла. В том числе это связано с общим курсом страны, консолидацией вокруг нашего Президента. А также тем, что «Единая Россия» последовательно реальными делами доказывает свою готовность помогать в самых сложных ситуациях. Это принцип, которому мы будем следовать и дальше», — подчеркнул он.В Архангельской области запущена кадровая программа «Защитники. Под крылом Архангела» для участников специальной военной операции, разработанная по инициативе губернатора Архангельской области, Секретаря реготделения партии Александра Цыбульского в рамках федерального проекта «Время героев».«Социальная поддержка и льготы для участников СВО имеют огромное значение. Субсидия на автомобиль, бесплатное образование детей в детсадах и школах, льготное поступление в вузы и многое другое – это не просто помощь, это знак внимания и заботы, который очень ценен для нас. «Защитники. Под крылом Архангела» – это мост между героями и будущим. Для участников СВО – это путь к профессиональному росту, а для органов власти – возможность пополнить свои ряды людьми, преданными своей стране», - прокомментировал участник региональной программы Илья Жердев.



