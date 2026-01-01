Вверх
В центре Архангельска открылся офис Ассоциации ветеранов СВО

Помещение общественному объединению в безвозмездное пользование предоставило региональное отделение партии «Единая Россия». Перед открытием офиса в кабинетах провели косметический ремонт, установили мебель и оргтехнику.

 По словам секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Ивана Воронцова, решение о передаче было принято по согласованию с руководством политического объединения, которое поддержало инициативу:

 «Партия «Единая Россия» – это партия Президента, и мы понимаем ответственность за тех, кто сегодня защищает интересы нашей страны на передовой, важность помощи ветеранам боевых действий», — отметил Иван Воронцов — «Среди бойцов «за ленточкой» немало членов «Единой России». На регулярной основе партия участвует в отправке грузов для участников СВО, гуманитарных миссиях по поддержке жителей новых регионов России. Офис находится в центре города, рядом расположены администрация Октябрьского округа, областного центра, правительства Архангельской области, а также такой знаковый для всего региона мемориальный комплекс, как площадь Победы и Вечный огонь».

 По словам председателя правления Ассоциации ветеранов СВО Архангельской области Виталия Голышева, в ряды организации вступили уже более 200 человек, и открытие официального представительства будет способствовать дальнейшему развитию объединения:

 «Я благодарю региональное отделение партии «Единая Россия» за то, что нам предоставили это помещение», — сказал Виталий Голышев — «Здесь будет организована работа по планированию деятельности нашей ассоциации, проведению встреч с ветеранами и бойцами, их родственниками, сбору помощи для участников СВО. Кабинеты находятся на первом этаже, что немаловажно для обеспечения доступности, поскольку приходить к нам будут в том числе и ветераны, получившие ранения».

 По словам исполнительного директора Ассоциации ветеранов СВО в Архангельской области, участника региональной кадровой программы «Защитники. Под крылом Архангела» Владимира Кипаева, в новом офисе будут также проходить встречи слушателей образовательного проекта. Сейчас они завершают очередной практический блок, в конце января приступят к четвертому образовательному модулю.

 «Впереди подготовка индивидуальных проектов», — отметил Владимир Кипаев — «По окончании программы некоторые слушатели курса придут на работу в органы государственной власти и местного самоуправления, на крупные предприятия региона и будут служить на благо общества, Архангельской области, как они это делали на фронте. В помещениях ассоциации мы также будем работать с теми, кто после возвращения с фронта решит получить дополнительное образование, чтобы найти себя в мирной жизни».

 В офисе сегодня прошло первое мероприятие — в ряды Ассоциации ветеранов СВО Архангельской области приняли новых членов.


