Депутаты АрхГорДумы прослушали романсы о финансах

На прошедшей 23-й сессии Архангельской городской Думы были рассмотрены вопросы финансового блока.

Так, Вера Лычева, директор департамента финансов городской Администрации, рассказала об изменениях в части налога на имущество физических лиц и туристического налога на территории Архангельска.

С 1 января 2025 года в столице Поморья ввели туристический налог. Его платят организации и физические лица, предоставляющие услуги временного проживания в гостиницах и других средствах размещения.

В соответствии с обращениями ФГБОУ ВО «Северный государственный медицинский университет» в адрес Губернатора Архангельской области, Архангельской городской Думы, Главы городского округа «Город Архангельск», в целях снижения стоимости услуг по временному проживанию в средствах размещения, предлагается внести изменение, установив, что в налоговую базу не включается стоимость услуги по предоставлению мест для временного проживания лицам, не достигшим 24 лет, обучающимся в образовательных организациях по очной форме обучения, проживающих в средствах размещения, расположенных на территории городского округа «Город Архангельск» и принадлежащих соответствующей образовательной организации на праве собственности или ином законном основании, при условии предоставления налогоплательщику документов, подтверждающих соответствующий статус физического лица.

На заседании профильных комиссийгородской Думы, которое прошло перед сессией, и.о. ректора СГМУ Надежда Былова сообщила, что вуз вынужден заплатить около 24 миллионов рублей туристического налога за прошлый год. Эти средства были выделены из внебюджетных источников вуза.

Надежда Александровна пояснила, что в структуре университета есть общежития, два из которых признаны хостелами и включены в реестр лицензируемых туристических объектов. Это наложило на СГМУ дополнительную финансовую нагрузку. По словам Быловой, эти деньги можно было бы использовать для срочного ремонта и улучшения материально-технической базы общежитий.

Как отметил заместитель председателя комиссии по вопросам экономики и инвестиционной политике городской Думы Александр Назаренко, решение освободить иностранных студентов СГМУ от туристического налога далось ему непросто. На одной чаше весов большая сумма поступлений в бюджет города. Только за 2025 год СГМУ придется заплатить 24 млн туристического налога. На другой чаше - привлекательность выбора получить высшее медицинское образование иностранным студентом в Архангельске.

«Если бы мы не отменили налог сейчас, то с сентября 26 года СГМУ бы значительно поднял стоимость проживания для студентов из-за рубежа. Как итог, условный индийский студент выберет другой город или даже страну для получения высшего образования.

Давайте взглянем на проблему иначе. Важно стратегически оценить ситуацию на ближайшие пять лет. Иностранные студенты играют значимую роль для архангельского бизнеса, являясь потребителями товаров и услуг. Малый и средний бизнес столицы Поморья сталкивается с трудностями, и приток иностранных студентов помогает им удержаться на плаву. Именно поэтому я поддержал этот вопрос», — подчеркнул депутат Александр Назаренко.



