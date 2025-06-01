Архангельские депутаты отменили туристический налог для своих

Произошло это в ходе очередной сессии АрхГорДумы.

Напомним, туристический налог был введен в России с 1 января 2025 года и заменил собой курортный сбор. Налог взимался за размещение в отеле и составлял не менее 100 рублей в сутки.

Городские депутаты решили, что для приезжих, имеющих регистрацию в пределах Архангельской области, стоимость временного проживания в гостиницах столицы Поморья не будет облагаться налогом при предоставлении подтверждающих документов (отметки в паспорте или ином документе). Что логично, ведь 99% таких гостей столицы Поморья едут сюда по работе, учебе или лечению, но никак не отдыхать (делать им нечего).

Ранее по этому поводу высказался глава региона Александр Цыбульский:

- С начала года такой сбор взимается в гостиницах и местах размещения, в том числе с путешественников из нашего региона, что не совсем правильно. Этот налог должен действовать для внешнего туриста, за счет которого мы будем получать дополнительные ресурсы для развития туристической инфраструктуры.