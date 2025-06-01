Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Архангельские депутаты отменили туристический налог для своих

Произошло это в ходе очередной сессии АрхГорДумы.

Напомним, туристический налог был введен в России с 1 января 2025 года и заменил собой курортный сбор. Налог взимался за размещение в отеле и составлял не менее 100 рублей в сутки.

Городские депутаты решили, что для приезжих, имеющих регистрацию в пределах Архангельской области, стоимость временного проживания в гостиницах столицы Поморья не будет облагаться налогом при предоставлении подтверждающих документов (отметки в паспорте или ином документе). Что логично, ведь 99% таких гостей столицы Поморья едут сюда по работе, учебе или лечению, но никак не отдыхать (делать им нечего).

Ранее по этому поводу высказался глава региона Александр Цыбульский:

- С начала года такой сбор взимается в гостиницах и местах размещения, в том числе с путешественников из нашего региона, что не совсем правильно. Этот налог должен действовать для внешнего туриста, за счет которого мы будем получать дополнительные ресурсы для развития туристической инфраструктуры.

25 июнь 11:00 | : Политика / Экономика

Главные новости


Преемники. Архангельск отмечает День первого водопровода
Канализация и выборы. Когда Вилегодский округ вздохнет полной грудью

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июнь 2025 (332)
Май 2025 (395)
Апрель 2025 (408)
Март 2025 (425)
Февраль 2025 (390)
Январь 2025 (363)



Деньги


все материалы
«    Июнь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20