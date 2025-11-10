В Красноборском округе активно ведутся работы по обустройству временного объезда через реку Лахому

Это важный этап капитального ремонта мостового перехода, расположенного на 30-м километре автодороги Дябрино – аэропорт Куликово. Ожидается, что движение по новому объезду откроется уже в конце следующей недели.



Ремонт моста проводится в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» и Народной программы «Единой России». Мост, построенный в 2009 году, находится в предаварийном состоянии из-за значительного износа деревянных конструкций. Из-за этого движение ограничено для транспортных средств с массой более 8 тонн.



В настоящее время подрядчик завершает устройство временного объезда. Уже смонтированы опоры, уложен настил, и объект готов на 80%. После его введения в эксплуатацию, в следующем этапе работы будут сосредоточены на демонтаже старого моста и замене деревянных опор на железобетонные, что обеспечит его долгосрочную эксплуатацию. Полное завершение всех работ на объекте намечено на декабрь 2026 года.



Эти меры направлены на повышение безопасности и улучшение транспортной доступности для жителей Красноборского округа.