Орлята. В Архангельске выбрали руководство регионального штаба МГЕР

XI региональная Конференция молодёжного крыла партии состоялась вчера в Штабе общественной поддержки.

 В ходе мероприятия были подведены итоги работы в 2025 году, вручены благодарности активным участникам организации и определены новые руководящие кадры.

 Путём открытого голосования руководителем Регионального штаба избран студент САФУ Никита Трапезников, ранее являвшийся исполняющим обязанности. На должность руководителя Аппарата Регионального штаба избрана студентка СГМУ Ксения Юзгина.

 Новое руководство продолжит работу по усилению роли «Молодой Гвардии» как ведущей молодёжной организации, нацеленной на развитие региона и страны.


12 декабрь 14:38 | : Политика

