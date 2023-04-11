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В Архангельске открылась площадка диалога между обществом и властью

В столице Поморья состоялось открытие штаба общественной поддержки «Единой Россия», в котором приняли участие губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, сенатор Российской Федерации от Луганской Народной Республики, заместитель секретаря генсовета «Единой России» Дарья Лантратова и председатель «Молодой Гвардии Единой России» Антон Демидов. 

 Штаб общественной поддержки в Поморье один из 25, которые «Единая Россия» открывает по всей стране. Это многофункциональное пространство послужит площадкой для диалога с людьми и реализации новых общественных инициатив. Здесь же будут проходить мастер-классы, выступления региональных и федеральных спикеров, круглые столы и дискуссии на актуальные темы, а также презентации проектов общественных организаций. 

 «Мы будем привлекать сюда молодежь Архангельска. Наши помещения вмещают до 80 человек, что дает возможность собирать в одном месте довольно большую аудиторию. Для проведения мероприятий также есть все необходимое мультимедийное оборудование», - рассказала заместитель руководителя Штаба общественной поддержки «Единой России» в Архангельской области Софья Смолина. 

 Глава региона поздравил общественников с открытие штаба, который экспертными должен стать наглядным воплощением постоянного курса партии на максимальную открытость. 

 «Это площадка может стать настоящим центром коммуникации и диалога между обществом, властью, партийными организациями и коммерческими структурами. Штаб должен стать местом, куда хочется приходить людям разных возрастов и взглядов. Глубоко убежден, что в этом месте забурлит жизнь», - отметил Александр Цыбульский. 

 По мнению Дарьи Лантратовой, штаб общественной поддержки «Единой России» станет точкой притяжения для всех общественных сил Архангельской области и поможет в решении проблемных вопросов. 

 «Штаб общественной поддержки — это место, куда хочется возвращаться. Мы смогли найти формат работы, который привлекает современными мероприятиями, стилем в оформлении помещения. Сюда приходят, в том числе те, кто не привык к общению на партийной площадке. Наша задача — оказать им помощь и содействие во всем. Штабы — продолжение работы «Единой России» в ответ на запрос людей изменить подходы к коммуникации», — сказала она.

 Дарья Лантратова добавила, что штабы в каждом регионе отличаются друг от друга и их работа выстраивается в соответствии с запросами людей на местах. 

 «Это адресный подход. Например, в Удмуртии мы запускали информационные проекты, «МедиашколаPRO», то в Омской области больше упор сделан на медицину. Там был запущен проект «Доктор говорит». На Сахалине сделан упор на гуманитарную миссию», — рассказала замсекретаря Генсовета.

 Штаб общественной поддержки также будет нацелен на поддержку участников специальной военной операции и сбор гуманитарных грузов для жителей Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей. 

 «Все штабы общественной поддержки занимаются гуманитарной миссией. Те ребята, которые из Архангельской области работали волонтерами на Донбассе, здесь смогут рассказать молодежи региона о своей деятельности и о том, что происходит на освобожденных территориях. В том числе с помощью проектов, которые будут здесь реализовываться, мы обязательно победим», - подчеркнул Антон Демидов. 

 Он рассказал собравшимся об организации летнего лагеря для волонтеров в Мариуполе. В его работе примут участие более 250 человек. Волонтеры займутся благоустройством общественных мест, будут работать в больницах и МФЦ, помогать эвакуированным. 

 В день открытия на площадках Штаба работало 3 тематических площадки. Одна из них – «Моя карьера с «Единой Россией». Сенатор Дарья Лантратова рассказала о партийном проекте «Женское движение Единой России», который помогает активным женщинам проявить себя, самореализоваться, достигать успехов в карьере и бизнесе. Также речь шла и о возможностях, мерах социальной поддержки, консультативной помощи, которую предоставляет Агентство регионального развития и Центр занятости Архангельской области.

 Параллельно на площадке «ВместеМыСильнее» прошла встреча с активистами политического клуба «В курсе дел» Северного (Арктического) федерального университета им. М.В. Ломоносова. Председатель «Молодой Гвардии Единой России» Антон Демидов и руководитель регионального отделения МГЕР Мария Валуйских рассказали студентам местного политклуба об особенностях развития молодежной политики в регионе, а также о том, как партия способна помочь в реализации социальных проектов.

Также в день открытия состоялся перезапуск проекта «МедиашколаPRO». Главная задача проекта – обучение всех желающих ведению социальных сетей и продвижению своего аккаунта на принципах честности, объективности и уважения к аудитории. Состоялся телемост с коллегами из Кемеровской, Удмуртской, Иркутской областей, где проект был успешно реализован. «Медийщики» поздравили северян с открытием штаба и пожелали дальнейших успехов.

Для учащихся кадетского корпуса на базе штаба прошел мастер-класс. Они встретились с членом партии, вернувшимся из зоны СВО – Геннадием Загузиным. Он рассказал ребятам о боевой работе российских военных. После кадеты изготовили открытки и написали свои пожелания бойцам, которые в ближайшее время будут доставлены военнослужащим. Некоторые открытки подписала и Дарья Лантратова. 

17 май 07:50 | : Политика

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