В Архангельске высадился "Социальный десант"

Около сотни человек получили консультации специалистов в Штабе общественной поддержки «Единой России».

Проект реализуется в Архангельской области с 2021 года по инициативе депутата Государственной Думы Елены Вторыгиной при поддержке Губернатора Архангельской области Александра Цыбульского.



В состав бригад соцдесанта входят специалисты социальных служб. Они выезжают в муниципалитеты и информируют граждан о мерах соцподдержки со стороны государства, которыми они могут воспользоваться.

«Ежегодно социальный десант совершает свыше 140 выездов в округа и районы Архангельской области, расширяются команды специалистов, чтобы у жителей региона была возможность получать компетентные ответы на свои вопросы Сегодня проект, изначально ориентированный на население отделенных территорий, востребован и в крупных городах региона», – рассказал исполняющий обязанности министра труда, занятости и социального развития Архангельской области Владимир Торопов.

Жители областного центра встретились с представителями регионального министерства труда и социального развития, депутатского корпуса, областного центра социальной защиты населения и других служб, в чьи задачи входит социальная защита и обслуживание населения.

Главный зал штаба был переполнен. К каждому специалисту выстроилась очередь. Но все же особой популярностью пользовались два стола. За одним из них принимал граждан Владимир Торопов, а за другим депутат Архангельского областного Собрания, руководитель общественной приемной партии Сергей Эммануилов и депутат Архангельской городской Думы Александр Гурьев.

«Перед Штабом общественной поддержки, перед общественными приемными ставились задачи установления непосредственного контакта с населением. Сегодня мы видим, что в большей степени эти задачи достигнуты», – оценил работу десанта Сергей Эммануилов.

Александр Гурьев рассказал, что в ходе проведения «Социального десанта» услышал много вопросов от населения, связанных с ЖКХ. На большинство из них депутат городской Думы постарался дать максимально развернутый и информативный ответ. Один вопрос, по мнению депутата, заслуживает особого внимания.

«Заявительниц спросила про финансирование общественных организаций ветеранов. Сейчас в большинстве своем, эту ситуацию можно разрешить при помощи написания гранта. Но людям старшего поколения это сделать довольно проблематично. Считаю, что этот вопрос необходимо поднять на заседании в городской Думе», – рассказал Александр Гурьев.

В рамках мероприятия также состоялось торжественное вручение нагрудных знаков «Дети Войны». Удостоверения были выданы десяти ветеранам столицы Поморья.

Одна из них оказалась Галина Сергеевна Паньшина – бабушка депутата Архангельской городской Думы Александра Назаренко. Внук приехал на церемонию, чтобы лично поздравить бабушку и вручить ей нагрудный знак и удостоверение.

Проект «Социальный десант» и в дальнейшем будет реализовываться на базе Штаба общественной поддержки «Единой России».