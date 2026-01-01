Вверх
В Архангельске появится снегоплавильный пункт

Строительство оного запланировано в Ломоносовском округе областной столицы. Подробности от градоначальника Дмитрия Морева:

- Задача на 2026 год – разработать проектную документацию. Речь идет о стационарном снегоплавильном пункте на базе дренажно-насосной станции муниципального предприятия «Городское благоустройство». После таяния снега вода будет проходить через очистные сооружения и лишь затем поступать в дренажную систему. Существенно сократится «плечо» вывоза, что позволит оперативнее убирать улицы в зимнее время. 

Сейчас снег направляется на специальный полигон на Окружном шоссе. С его работой я ознакомился в ходе рабочей поездки на объект. Здесь установлены весы и работает диспетчер: каждый самосвал взвешивается на въезде и после разгрузки, ведется видеозапись. Система точного учета необходима нам для оплаты работ, выполненных Мезенским дорожным управлением. 

С начала зимы МДУ вывезло на полигон 50 тыс. тонн снега. Это на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Отсутствие затяжных снегопадов позволяет сосредоточиться на плановой работе. 

Опыт показывает, что основной объем вывоза снега приходится на февраль и март. Площадь полигона позволяет принять снег, убранный с улиц города и от частных компаний – собственников административных зданий и управляющих компаний. До строительства плавильного пункта продолжим работать в таком режиме.


22 январь 13:23 | : Политика / Экономика

