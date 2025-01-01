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В Архангельске идет интенсивная борьба с последствиями снегопада

Только за минувшие сутки на полигон вывезено 1400 тонн снега. Из них 1100 – с улично-дорожной сети, которую убирает МДУ. Подробности от главы администрации столицы Поморья Дмитрий Морева:

- Устранение последствий штормового снегопада в Архангельске продолжается. На данный момент в работе 13 самосвалов Мезенского дорожного управления. Их фронт работ – вывоз снега, который сформирован в валы вдоль проезжей части. Подрядчику поставлена задача усилить работу по освобождению от снега тротуаров, а в выходные задействовать в вывозке более 20 единиц техники.

Уборкой снега в парках, скверах, на других общественных территориях занимаются наши муниципальные предприятия «Городское благоустройство» и «Чистый город». Используем малую снегоуборочную технику, трактора, погрузчики, ручной труд.

Работа проводится на территориях школ и садиков, направлены обращения собственникам торговых центров и административных зданий. Подрядчики администраций округов очищают внутриквартальные проезды.

Обращаюсь к руководителям УК и ТСЖ: уборка снега во дворах – ваша сфера ответственности. Наведите порядок до применения к вам мер административного реагирования. 


10 январь 12:18 | : Политика

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