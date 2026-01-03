Ценные посылки ушли из Архангельска "за ленту" и попали в руки к адресатам

В Народный фронт пришли кадры, от которых становится теплее на душе. Наши земляки получили то, что на передовой называют “жизненной необходимостью”.



Бойцы ремонтно-восстановительного батальона 71-й дивизии передают огромный привет всем жителям и предприятиям Архангельской области. Благодаря вашему участию в сборе Народного фронта: https://pobeda.onf.ru/requirements/arhangelskaya, у ребят теперь есть новая дизельная энергоустановка. Это значит, в их расположении будет и свет, и энергия для работы.



А морпех “Двина”, выполняющий задачи в штурмовом подразделении 61-ой отдельной гвардейской бригады, получил “посылку жизни”, сформированную при участии коллектива регионального Управления федерального казначейства.



Работники ведомства собрали свыше 300 тысяч рублей, чтобы закупить для земляка и его сослуживцев 40 аккумуляторов для раций, детали для FPV-дронов и зарядные устройства.