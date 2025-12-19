Вверх
Тепло из Поморья дошло до бойцов СВО

Когда за окном зима, а в руках — привет с Родины, сердце согревается мгновенно. В Народный фронт Архангельской области летят благодарности от наших защитников!

Командир мотострелковой бригады с позывным “Француз” от имени сослуживцев благодарит за подарок юных представителей семьи Морозовых – Дениса и Валерию, отправивших ребятам конфеты и детские рисунки.

А бойцы ремонтно-восстановительного батальона 71-й дивизии передают спасибо за 10 канистр густого малинового варенья — настоящий привет из дома, который на фронте ценится на вес золота.

Ваши сладости и искренняя забота превращаются в несокрушимую веру и силы наших парней. Помогаем дальше! 

12 январь 16:10 | : Политика

Не пожалеем крови своей. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Пенсии: сегодня, вчера, завтра

