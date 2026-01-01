Вверх
В Мирном готовится к открытию новый корпус взрослой поликлиники

В Мирном завершается подготовка к открытию нового корпуса взрослой поликлиники, построенного в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» и Народной программы Единой России. Объект станет одним из ключевых элементов медицинской инфраструктуры города.

 Новый корпус возведён на месте поликлиники 1964 года постройки, которая не соответствовала современным требованиям к безопасности и организации медицинской помощи. Старое здание было демонтировано, а на его месте построен функциональный двухэтажный корпус площадью более 2,5 тыс. кв. метров, рассчитанный на актуальные стандарты амбулаторного приёма.

 Как сообщил министр строительства и архитектуры Архангельской области Владимир Полежаев, строительство началось зимой прошлого года и было завершено в ноябре 2025 года. «В декабре объект передали учреждению здравоохранения для дальнейшей подготовки к работе. На текущем этапе в помещениях продолжаются организационные и технические мероприятия по запуску: проводится оснащение кабинетов и общих зон, налаживание маршрутизации, а также монтаж и расстановка медицинского оборудования и мебели», — отметил министр.

 Поликлиника рассчитана на 175 посещений в смену и обеспечит амбулаторной медицинской помощью почти 20 тысяч жителей Мирного, в том числе более 5 800 детей. В здании предусмотрены регистратура с зоной ожидания, профилактическое отделение, терапевтические и процедурные кабинеты, диагностические и лабораторные службы, дневной стационар, а также помещения для работы и отдыха медицинского персонала. Особое внимание уделено созданию безбарьерной среды для маломобильных граждан.

 По словам исполняющей обязанности министра здравоохранения Архангельской области Татьяна Русинова, приём первых пациентов планируется уже в начале февраля. «В новом корпусе будет организован приём по 14 медицинским специальностям. Учреждение полностью укомплектовано кадрами, в том числе благодаря программам поддержки и проекту «Земский доктор / Земский фельдшер». Поликлиника оснащена современным оборудованием — от флюорографа и маммографа до аппаратов УЗИ и эндоскопической техники», — подчеркнула она. 

Модернизация первичного звена здравоохранения остаётся одним из приоритетов государственной политики и ключевым направлением реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», направленного на повышение доступности и качества медицинской помощи для жителей региона.

