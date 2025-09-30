Вверх
Новая поликлиника в Мирном сделала медицину доступней

В Мирном полным ходом идет строительство нового корпуса поликлиники, который станет важным шагом в развитии системы здравоохранения города. Объект возводится в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» и при реализации Народной программы партии «Единая Россия», направленной на повышение качества жизни граждан.

Готовность объекта на данный момент составляет 75%. Завершаются работы по внутренней отделке помещений, благоустройству территории. Уже закуплено современное медицинское оборудование, которое планируется установить осенью.

Новая поликлиника создаст комфортные условия как для пациентов, так и для медицинского персонала. Здесь разместятся регистратура, кабинеты для профилактики, терапии, забора анализов, а также ординаторские помещения. Открытие поликлиники запланировано на ноябрь текущего года.

30 сентябрь 11:56 | : Политика / Экономика

