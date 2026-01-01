Из Архангельска "небесные хранители" отправились в зону СВО

В зоне СВО есть вещи, которые ценятся выше любых богатств. Там “Мавики” – это не просто техника, а жизни наших парней. Умные коптеры дают возможность увидеть опасность раньше, чем она станет бедой.



Региональный Народный фронт передал бойцам не только два новых дрона, но и запас аккумуляторов к ним. Общая стоимость этого воздушного десанта – более 587 тысяч рублей. И за каждой копейкой здесь стоит большое сердце.



По доброй традиции средства на покупку собрали давние партнёры президентского движения – сотрудники Управления федеральной службы судебных приставов по Архангельской области и НАО. Служители закона снова доказали: северяне своих не бросают.



Беспилотники от Народного фронта получил боец с позывным “Шуба”. Теперь на донецком направлении у наших ребят будет ещё больше преимуществ: точная разведка, корректировка боя и надёжное прикрытие пехоты с воздуха.



Пусть железные "птицы" станут верными помощниками нашим героям.