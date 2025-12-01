Вверх
Два железных "коня" отправились из Поморья в зону спецоперации

Отечественную “Ниву” и корейский SsangYong “Rexton” Народному фронту в Архангельской области передал коллектив Североморского межрегионального управления Россельхознадзора.

Заместитель руководителя ведомства Александр Громыко рассказал, что передача машин – не просто единичный случай, а часть большой непрерывной миссии.

Сотрудники учреждения поддерживают фронт с первых дней начала СВО. Для земляков, несущих боевую вахту в новых регионах России, они собирают продуктовые наборы, средства первой необходимости, медикаменты и другую гуманитарную помощь.

Теперь машины станут надежными помощниками там, где дороги трудны, а каждая доставка – подвиг. Этой зимой представители Народного фронта направят “Ниву” в ДНР, а SsangYong “Rexton” пополнит штат боевых единиц подразделения наших военных на запорожском направлении.

24 декабрь 15:46 | : Политика

Рассказ о том, как у погибшего бойца СВО деньги похитили
Медикаменты для царя. Из прошлого Поморья

