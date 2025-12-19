"Единая Россия" провела "Елку желаний" по всей стране

В России продолжается традиционная новогодняя акция «Ёлка желаний». С каждым днём всё больше детей по всей стране получают долгожданные подарки и веру в волшебство. К масштабной благотворительной инициативе активно присоединяются партийцы и активисты партийцы «Единой России», помогая создать настоящее чудо для тех, кто в этом особенно нуждается.

Цель акции — не просто вручить подарок, а исполнить заветное желание ребёнка, подарить ему внимание и ощущение праздника. Волонтёры и общественники лично участвуют в доставке презентов, превращая процесс в тёплую и запоминающуюся встречу.

«Для нас важно, чтобы как можно больше детей почувствовали заботу и волшебство в канун Нового года. Особое внимание мы уделяем ребятам, которые сейчас больше других нуждаются в поддержке и внимании, — отметили организаторы от партии. — Участие в «Ёлке желаний» — это возможность для каждого из нас внести свой вклад в общее доброе дело. Вместе мы можем подарить ещё больше улыбок и осуществить самые тёплые детские мечты».

Благодаря общим усилиям исполняются желания детей с ограниченными возможностями здоровья, воспитанников детских домов и социальных учреждений, детей участников специальной военной операции и семей из новых регионов России.

Новогодняя акция продолжается, и её организаторы призывают всех, кто имеет такую возможность, присоединиться к этому благородному движению и помочь создать сказку для детей.



