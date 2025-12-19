Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

"Единая Россия" провела "Елку желаний" по всей стране

В России продолжается традиционная новогодняя акция «Ёлка желаний». С каждым днём всё больше детей по всей стране получают долгожданные подарки и веру в волшебство. К масштабной благотворительной инициативе активно присоединяются партийцы и активисты партийцы «Единой России», помогая создать настоящее чудо для тех, кто в этом особенно нуждается.

 Цель акции — не просто вручить подарок, а исполнить заветное желание ребёнка, подарить ему внимание и ощущение праздника. Волонтёры и общественники лично участвуют в доставке презентов, превращая процесс в тёплую и запоминающуюся встречу.

 «Для нас важно, чтобы как можно больше детей почувствовали заботу и волшебство в канун Нового года. Особое внимание мы уделяем ребятам, которые сейчас больше других нуждаются в поддержке и внимании, — отметили организаторы от партии. — Участие в «Ёлке желаний» — это возможность для каждого из нас внести свой вклад в общее доброе дело. Вместе мы можем подарить ещё больше улыбок и осуществить самые тёплые детские мечты».

 Благодаря общим усилиям исполняются желания детей с ограниченными возможностями здоровья, воспитанников детских домов и социальных учреждений, детей участников специальной военной операции и семей из новых регионов России.

 Новогодняя акция продолжается, и её организаторы призывают всех, кто имеет такую возможность, присоединиться к этому благородному движению и помочь создать сказку для детей.


 

13 январь 07:39 | : Политика

Главные новости


Не пожалеем крови своей. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Пенсии: сегодня, вчера, завтра

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Январь 2026 (79)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)



Деньги


все материалы
«    Январь 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20