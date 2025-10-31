Вверх
УФСИН Поморья включился в акцию "Елка желаний"

В преддверии Нового года сотрудники УФСИН России по Архангельской области стали участниками мероприятия в рамках масштабной всероссийской акции «Елка желаний». 

В предновогодней суете, когда все мысли о подарках и празднике, особенно важно помнить о тех, кто больше всего ждет чуда. Сотрудники Коношского филиала УИИ  присоединились к социальной акции «Исполни детскую мечту» в рамках «Елки желаний» и стали добрыми волшебниками для подопечных Коношской местной общественной  благотворительной организации «Васенька». На одной из открыток, развешанных на пушистой красавице, оказалось и заветная мечта маленькой Софии. Ее желание было простым и одновременно огромным – она хотела получить красивую куклу. Для нее добрыми волшебниками стали сотрудники УИИ УФСИН. У малышки  есть еще братик и сестричка, которые чуть старше ее, им также сделали подарки, которые были загаданы на «Ёлку желаний». 

Новогоднюю мечту подростка из города Вельска исполнила сотрудник исправительной колонии № 14 УФСИН России по Архангельской области. Председатель Женсовета подразделения Ольга Зивтина приняла участие в акции «Елка желаний», исполнив мечту юного жителя ее родного города Вельска. Она сняла с ели шарик, в котором находилось желание Тараса об азиатских сладостях. 

- Когда я увидела этот шар, то сразу поняла, что мне будет очень приятно исполнить это «вкусное» желание. Видеть искреннюю радость и удивление в глазах ребенка – это бесценно. Такие моменты напоминают нам о важности человеческого тепла и поддержки, особенно в преддверии Нового года, - прокомментировала Ольга Зивтина. 

В гости к Тарасу исполнитель мечты поехала в роли Снегурочки вместе с Дедом Мороз, организовав для него небольшое праздничное мероприятие. Мальчишка был очень рад такому неожиданному визиту гостям, которые вручили ему желанный подарок.  

 

30 декабрь

