Власть Северодвинска всерьез взялась за общественный транспорт

Рассказывает глава города корабелов Игорь Арсентьев:

- Провели проверку соблюдения временных интервалов автобусов № 15 и 22. Поступали жалобы от северодвинцев на работу этих маршрутов в часы пик, когда пассажиров особенно много. Контрольная проверка проводилась на остановках «Универмаг «Радуга» и «Площадь Ломоносова».

В соответствии с муниципальным контрактом отклонение от утверждённого расписания не должно превышать +10/-2 минуты. В зависимости от дорожной обстановки с начальных остановочных пунктов автобусы могут стартовать на 10 минут раньше или на 2 минуты позже графика. В зависимости от маршрута отправление автобусов с начального остановочного пункта осуществляется с интервалом примерно 10 минут.

Интервалы движения автобусов №22 (с острова Ягры) составили от 4 до 12 минут. В среднем время ожидания – 9 минут. За час прошло шесть автобусов.

Интервал отправления с начального остановочного пункта «ТЦ Сити» в сторону острова Ягры составляет 6 минут. На остановочный пункт «Универмаг «Радуга» автобусы прибывали с периодичностью 4–11 минут. В среднем ожидание составило 8 минут. За час через остановочный пункт «Универмаг «Радуга» прошло 10 автобусов.

Перед Комитетом ЖКХ поставлена задача проводить контрольные проверки с разных остановочных пунктов по соблюдению фирмой-перевозчиком условий муниципального контракта еженедельно.

Проведем проверки и в утренние часы…