Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Власть Северодвинска всерьез взялась за общественный транспорт

Рассказывает глава города корабелов Игорь Арсентьев:

- Провели проверку соблюдения временных интервалов автобусов № 15 и 22. Поступали жалобы от северодвинцев на работу этих маршрутов в часы пик, когда пассажиров особенно много. Контрольная проверка проводилась на остановках «Универмаг «Радуга» и «Площадь Ломоносова».

 В соответствии с муниципальным контрактом отклонение от утверждённого расписания не должно превышать +10/-2 минуты. В зависимости от дорожной обстановки с начальных остановочных пунктов автобусы могут стартовать на 10 минут раньше или на 2 минуты позже графика. В зависимости от маршрута отправление автобусов с начального остановочного пункта осуществляется с интервалом примерно 10 минут.

 Интервалы движения автобусов №22 (с острова Ягры) составили от 4 до 12 минут. В среднем время ожидания – 9 минут. За час прошло шесть автобусов.

 Интервал отправления с начального остановочного пункта «ТЦ Сити» в сторону острова Ягры составляет 6 минут. На остановочный пункт «Универмаг «Радуга» автобусы прибывали с периодичностью 4–11 минут. В среднем ожидание составило 8 минут. За час через остановочный пункт «Универмаг «Радуга» прошло 10 автобусов.

 Перед Комитетом ЖКХ поставлена задача проводить контрольные проверки с разных остановочных пунктов по соблюдению фирмой-перевозчиком условий муниципального контракта еженедельно.

 Проведем проверки и в утренние часы…

29 декабрь 09:51 | : Политика / Экономика

Главные новости


Приятные хлопоты. Депутаты АрхГроДумы за неделю
История пинежской икотницы

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Декабрь 2025 (417)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)
Июль 2025 (399)



Деньги


все материалы
«    Декабрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20