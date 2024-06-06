Глава Северодвинска озвучил проблемы водителей автобусов

Игорь Арсентьев:

- Ранее сообщал, что встретился с водителями транспортной компании «Рико», которые обозначили мне основные просьбы от сотрудников. В первую очередь работники рассказали, что никакого саботажа в коллективе нет - все водители и кондукторы готовы к полноценной работе. Есть случаи, когда несколько человек ушли, но там точечные проблемы: уважаем их выбор, надеюсь северодвинцы устроятся на не менее достойное место работы. Большинство коллектива хотят работать для родного города, поэтому постараемся максимально отреагировать на их пожелания. Озвучу основные из них:



Необходима единая стоянка автобусов, где в течение дня сотрудники в свой перерыв смогут отдохнуть. Обсудим с ГИБДД вариант площадки у железнодорожного вокзала, так как большинство маршрутов проходит через эту локацию и точка универсальна для всех.



Есть потребность в разрывных графиках, чтобы соблюдать интервал движения. В часы пик на остановках с большим пассажиропотоком нужно увеличить интервал посадки и высадки жителей, а в вечернее и ночное время отрегулировать в сторону уменьшения.



Пересмотреть маршрутизацию автобуса под номером 22, чтобы пожилые люди могли доехать с острова Ягры в ЦМСЧ-58.



Много времени тратят водители на приемку оплаты от пассажиров. Эту проблему решат автоматизированные валидаторы, которые перевозчик будет готов установить уже через неделю на маршрутах, где нет кондукторов.



Самое главное для команды «водитель-кондуктор» - это обратная связь от диспетчера и начальника колонны. Постоянный контакт обеспечит оперативную регулировку вопросов по техническим и рабочим замечаниям.



Продолжаем диалог с перевозчиком, чтобы в максимально короткие сроки устранить эти замечания и сделать все для комфортной работы водителей и кондукторов, а также для удобного проезда северодвинцев.