Боец из Мирного поздравил маму с 8 марта на фоне бомбёжки.

В региональный Народный фронт приходят поздравления с 8 марта от жителей Архангельской области, отражающих атаки ВСУ на донецком направлении СВО.



Военнослужащий с позывным “Чемодан” записал трогательные стихи под выстрелы артиллерийской установки. А адресатом впечатляющего послания стала его мама – Нина Васюкова из города Мирный.



Мы благодарим бойца за отклик на наше предложение и творческий подход. Представители Народного фронта обязательно доставят весточку с передовой и поздравят маму с праздником весны от любимого сына.