Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Боец из Мирного поздравил маму с 8 марта на фоне бомбёжки.

В региональный Народный фронт приходят поздравления с 8 марта от жителей Архангельской области, отражающих атаки ВСУ на донецком направлении СВО.

Военнослужащий с позывным “Чемодан” записал трогательные стихи под выстрелы артиллерийской установки. А адресатом впечатляющего послания стала его мама – Нина Васюкова из города Мирный.

Мы благодарим бойца за отклик на наше предложение и творческий подход. Представители Народного фронта обязательно доставят весточку с передовой и поздравят маму с праздником весны от любимого сына.

08 март 13:38 | : Будни

Главные новости


Памятник И.В. Сталину в Архангельске. История вопроса
Юрий Шалауров: «В Народный фронт за красивые глаза не берут»

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Март 2025 (115)
Февраль 2025 (390)
Январь 2025 (363)
Декабрь 2024 (399)
Ноябрь 2024 (413)
Октябрь 2024 (409)



Деньги


все материалы
«    Март 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20