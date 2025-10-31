Вверх
Народный фронт в Архангельской области подвёл итоги работы по обращениям к Путину в 2024 году

Жители посёлка 29-го лесозавода пожаловались Владимиру Путину на ФАП-долгострой, который должны были ввести в эксплуатацию в сентябре 2024 года. Народный фронт подключился к решению вопроса, и осенью новое здание открыло двери для северян.

Архангелогородцы рассказали главе государства про опасную заброшку, которую власти игнорировали с 90-ых годов. Здесь собирались подростки и маргинальные личности, ежегодно травмировались люди и даже был смертельный случай. После обращения Народного фронта в прокуратуру объект был снесён.

А жители Новодвинска с помощью прямой линии и при участии Народного фронта добились ремонта дороги к единственному в городе действующему кладбищу. Проблема, мешавшая людям годами, была решена этой осенью.

Напомним, задать вопрос президенту можно несколькими способами:
– на сайте программы москва-путину.рф,
– через СМС или ММS на номер: 0-40-40,
– по телефону: 8-800-200-40-40,
– через соцсети ВКонтакте, Одноклассники: ok.ru/moskvaputinu и чат-бота в мессенджере MAX: max.ru/moskvaputinu.
Приём обращений продлится до 19 декабря включительно.  


11 декабрь 15:01 | : Политика

