Патриотическая выставка «Чужие и СВОи. Обличия и лица» открылась в главном корпусе Северного Арктического федерального университета им. М.В. Ломоносова. Гостей вернисажа поприветствовал замглавы епархиального образовательного отдела священник Михаил Юров.

Священник отметил, что культурное событие — это значимая попытка осмысления глобальных происходящих событий.

«Нынешний конфликт — прежде всего борьба за умы и сердца людей, которая всегда нуждается в осмысления и рефлексии. Это борьба идей и концепций, требующая некого наглядного воплощения, которое мы и видим сегодня на выставке. Примечательно, что здесь представлена некая историческая эволюция нынешних трагических событий».

Исполняющий обязанности ректора САФУ Михаил Данилов подчеркнул важность сохранения памяти и единства, а также поддержки наших защитников и работы университета как центра развития и патриотического воспитания.

Как сообщили в университете, на экспозиции представлены более 250 уникальных материалов, среди которых трофейные БПЛА и элементы вооружения, обмундирование российских бойцов, документы и свидетельства событий на Украине, образцы современных российских разработок.

Выставка разделена на несколько тематических секций, которые демонстрируют активное участие европейских стран в конфликте, а также подчеркивают мужество российских бойцов, военных корреспондентов и медиков, участвующих в специальной военной операции. Особое внимание уделяется восстановлению Мариуполя и других городов, пострадавших от действий украинских боевиков.