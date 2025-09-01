В САФУ открылась патриотическая выставка «Герои с вечно русским сердцем»

Сегодня, в рамках четвертого военно-патриотического фестиваля «Герои с вечно русским сердцем», в главном корпусе САФУ состоялось торжественное открытие выставки.



Экспозиция рассказывает о мужестве и героизме участников специальной военной операции, раскрывая правду о событиях, происходящих на Донбассе.



Приветственную экскурсию по экспозиции для участников и гостей мероприятия провёл Владимир Кипаев – участник специальной военной операции, член регионального совета сторонников «Единой России» и сотрудник отряда спецназначения «Ратник». Его личный опыт и живой рассказ сделали знакомство с выставкой особенно проникновенным и ценным.



Выставка станет важным шагом в сохранении исторической памяти и воспитании патриотизма у молодого поколения.











