В Приморском округе завершили капремонт моста через Ижму

Об этом сообщил губернатор Архангельской области, Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Цыбульский. Реконструкция объекта выполнена по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» и Народной программе «Единой России».

В ходе работ строители полностью заменили изношенные деревянные опоры на современные железобетонные и обустроили новое мостовое полотно.

Мост имеет стратегическое значение для транспортной доступности населённых пунктов округа и особенно важен в зимний период для бесперебойной доставки грузов в социальные учреждения.

Помимо этого, в текущем дорожном сезоне в Приморском округе были приведены в порядок мост через Лявлю и путепровод на автодороге «Исток — Лесная Речка».