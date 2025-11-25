Вверх
В Вельском округе ремонтируют автодорогу до Коноши

Проект реализуется в соответствии с приоритетами нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и Народной программы Единой России.

 На данный момент, подрядчик смонтировал две новые водопропускные трубы, проводит укрепление дорожной одежды и мульчирование полосы отвода. К осени 2027 года планируется заасфальтировать 27 километров дороги.

 Капремонт охватит участок трассы от поворота на п. Солгинский до соединения с асфальтобетонным покрытием у с. Пежма. Будут выполнены: устройство двухслойного дорожного покрытия, расчистка полосы отвода, обустройство трёх остановок с освещением у поворотов на Солгинский, Куваш и Пежму.

 Реализация проекта улучшит транспортную доступность населённых пунктов Вельского района, а также повысит безопасность дорожного движения для всех пользователей.


 

 

20 ноябрь 09:57 | : Политика / Экономика

