Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Глава Северодвинска привел в чувство городских подрядчиков

На еженедельной планёрке с ресурсоснабжающими организациями, управляющими компаниями и подрядчиками исполнительная власть обсудила актуальные на сегодняшний день вопросы.

Игорь Арсентьев:

 - Подрядчикам, отвечающим за содержание улично-дорожной сети, в преддверии прогнозируемых осадков поручено привести в порядок улично-дорожную и тротуарную сеть. Количество работающей техники и людей будет проверять Комитет ЖКХ.

 - На территории города будем жестко пресекать несанкционированные свалки. Кроме нарушителей-шиномонтажек есть еще ряд ГСК, которые не следят за чистотой территорий: покрышки, техника, бытовой мусор. Регулярно территории гаражных кооперативов города осматриваются на наличие несанкционированных свалок, накопившегося мусора и качество содержания контейнерных площадок. Уже привлечены к административной ответственности ГСК: «Параниха», «Строитель», «Контакт», «Скат», «Луч», ООО «Космос-С». Направлены повестки на составление протоколов еще пяти ГСК.

 - Ко мне обратилась многодетная северодвинка, проживающая в аварийном доме: в ее квартире проблема с холодной водой, а последние дни ХВС - нет. Управляющей компании поручено оперативно выехать на адрес и помочь в решении вопроса.

09 декабрь 08:04 | : Политика / Экономика

Главные новости


Узники Сийского монастыря. Из прошлого Поморья
Упражнения в прекрасном. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Декабрь 2025 (134)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)
Июль 2025 (399)



Деньги


все материалы
«    Декабрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20