Глава Северодвинска привел в чувство городских подрядчиков

На еженедельной планёрке с ресурсоснабжающими организациями, управляющими компаниями и подрядчиками исполнительная власть обсудила актуальные на сегодняшний день вопросы.

Игорь Арсентьев:

- Подрядчикам, отвечающим за содержание улично-дорожной сети, в преддверии прогнозируемых осадков поручено привести в порядок улично-дорожную и тротуарную сеть. Количество работающей техники и людей будет проверять Комитет ЖКХ.

- На территории города будем жестко пресекать несанкционированные свалки. Кроме нарушителей-шиномонтажек есть еще ряд ГСК, которые не следят за чистотой территорий: покрышки, техника, бытовой мусор. Регулярно территории гаражных кооперативов города осматриваются на наличие несанкционированных свалок, накопившегося мусора и качество содержания контейнерных площадок. Уже привлечены к административной ответственности ГСК: «Параниха», «Строитель», «Контакт», «Скат», «Луч», ООО «Космос-С». Направлены повестки на составление протоколов еще пяти ГСК.

- Ко мне обратилась многодетная северодвинка, проживающая в аварийном доме: в ее квартире проблема с холодной водой, а последние дни ХВС - нет. Управляющей компании поручено оперативно выехать на адрес и помочь в решении вопроса.