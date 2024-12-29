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В Северодвинске по вывозу снега принять радикальное решение

На еженедельной планерке с ресурсоснабжающими организациями, управляющими компаниями и подрядчиками глава Северодвинск Игорь Арсентьев обсудил ряд важных тем на сегодняшний день. Его рассказ:

- За прошедшую неделю произошло 5 ДТП с участием городских автобусов из-за некачественной уборки улично-дорожной сети. Вместе с подрядчиками обсудили приоритеты в работе: остановочные карманы, подходы к пешеходным переходам - это те объекты, которые должны быть под круглосуточным контролем. Кроме того, Комитету ЖКХ поручено совместно с Госавтоинспекцией начать работу по эвакуации машин на разворотной площадке в конце улицы Октябрьской. Автолюбители используют эту территорию как парковку, что усложняет работу городского транспорта.

Принято решение по увеличению объемов вывоза снега с городских улиц - осадков выпало много, необходимо своевременно отработать этот момент. Также в корне поменяем систему контроля за подрядчиками, выполняющими работы по уборке города. Считаю, что на данный момент жители справляются с этой задачей лучше, чем специалисты Комитета ЖКХ.

От жильцов многоквартирных домов поступают адресные обращения по уборке снега во дворах. После сегодняшней планёрки дополнительный объезд территорий сделают руководители управляющих компаний, в чьём введении дома №19 по улице Первомайской и №28в по улице Южной. А управлению градостроительства и земельных отношений поручено разобраться, почему в одном из дворов на Приморском бульваре без согласования установлена вышка сотовой связи.

20 январь 16:46 | : Политика

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