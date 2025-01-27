Игорь Арсентьев разбирался с причинами ДТП на Ягринском мосту

Это произошло в ходе еженедельной планёрке с ресурсоснабжающими организациями, управляющими компаниями и их подрядчиками. Подробности от главы Северодвинска:

- Заслушал доклад ТК «Рико» о ДТП на Ягринском мосту. Отмечу, что происшествие резонансное, среди пострадавших есть несовершеннолетние. Представитель перевозчика заверил, что со всеми участниками ДТП на связи и оказывается вся необходимая помощь. Заместителю главы по городскому хозяйству поручено проработать вопрос об ограничении скорости на этом участке дороги. Как показывает практика, большая часть происшествий здесь - из-за превышения скоростного режима.

С ТГК-2 обсудили начало гидравлических испытаний: для оперативного устранения аварийных случаев принято решение до праздничных выходных не выключать горячее водоснабжение. Старт гидравлических испытаний планируем на 16 июня.

Подрядчики, занимающиеся содержанием улично-дорожной сети, доложили о сезонных работах. Сделал акцент, что если у жителей города есть вопросы по методике выполнения тех или иных работ - нужно разъяснять. В выходные дни соцсети облетело видео, как выполнялся демонтаж дорожной разметки на круговых развязках. Безусловно, Комитет ЖКХ проверит целостность асфальтового покрытия. Также сотрудники подготовят предложения по дорожным участкам, где ямочный ремонт уже неэффективен и требуется частично провести ремонт «картами».

Обращения от жителей сегодня доведены до профильных подразделений. Жители просят установить урны на улице Крымской и Николая Орлова, где сейчас организована прогулочная зона. Северодвинка просит пересмотреть расписание маршрута №10 и вернуть рейс, который направляется на Ягры в 15:45. Разделяю недовольство жителей по ситуации в сквере за НТЦ «Звёздочка» - по всем вандальными действиям будем направлять видео в полицию для привлечения к ответственности, некоторые малые архитектурные формы будем менять на антивандальные. Подрядчикам поручено усилить уборку на этой городской территории.