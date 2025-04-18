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Дмитрий Морев о программе КРТ: "Мы ликвидируем "заповедник коммуналок"

Строительство и благоустройство в городах – одна из самых популярных тем на страницах «Российской газеты». Эту сферу сегодня глава Архангельска Дмитрий Морев. обсудил на встрече с директором Северо-Западного филиала «Российской газеты» Анжеликой Гурской и архангельской редакцией.

 Речь шла об опыте КРТ как инструменте решения двух проблем - большой объем аварийного жилья в Архангельске и необходимость придания современного вида кварталам.

- Не всем городам удалось запустить программу «Комплексное развитие территорий» после вступления силу федерального законодательства. У нас мотивация высокая: 1700 домов признаны аварийными, необходимо использовать все возможности для скорейшего переселения людей. Заключено уже 18 договоров КРТ - в каждом есть деревянные дома, которые застройщик расселяет за свой счет. А освободившиеся уже сносят, - подчеркнул Дмитрий Морев.

Участки под КРТ сегодня – это то, что в народе называют «заповедники коммуналок». Здесь нет скверов и красивых площадок – только ветхие «деревяшки», сараи, мостки. На их месте вырастут современные кварталы – так мы шаг за шагом идем к реновации территорий. Многие договоры предусматривают создание за средства застройщиков соцобъектов. Чаще это сквер или детский сад.

 Архангельск в отличие от других северных городов активно строится. А это рост экономики, рабочие места, изменение визуального облика и комфорт для проживания многих семей!

23 май 18:15 | : Политика / Экономика

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