Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Замминистра транспорта рассказал о подготовке зимников в Архангельской области

На площадке Штаба общественной поддержки партии «Единая Россия» состоялся личный приём граждан, который провёл заместитель министра транспорта Архангельской области Дмитрий Красавцев. Мероприятие стало частью системной работы по обеспечению прямого диалога между властью и жителями региона.

В ходе приёма были рассмотрены ключевые вопросы развития транспортной инфраструктуры Поморья. Основное внимание уделено трём стратегическим направлениям:

Строительство моста в холмогорском районе через озеро Долгое и через реку Мудьига — прорабатываются вопросы реализации этого значимого проекта, который кардинально улучшит транспортную связность региона и логистические возможности. 

Содержание автомобильных дорог — участники обсудили текущее состояние дорожной сети и планы по ремонту и обслуживанию, особенно в преддверии зимнего сезона.

Подготовка зимников — затронуты вопросы обеспечения доступности отдалённых населённых пунктов в холодное время года через организацию сезонных дорог.

«Подобные встречи крайне важны для решения актуальных проблем, волнующих жителей области. Они позволяют получить обратную связь непосредственно от граждан и оперативно реагировать на их запросы», — отметил Дмитрий Красавцев.

По итогам приёма принято решение о продолжении работы по всем обсуждавшимся вопросам. Взаимодействие с жителями через площадку Штаба общественной поддержки будет продолжено в формате регулярных встреч с представителями регионального правительства.

Напомним, что Штаб общественной поддержки «Единой России» в Архангельской области работает по адресу: ул. Поморская, 5. Здесь регулярно проходят приёмы граждан представителями органов власти, депутатами и экспертами.

24 ноябрь 09:50 | : Политика

Главные новости


С кнутом и пряником. Депутаты АрхГорДумы за неделю
"Завтрак Воланда" и другая еда от Михаила Булгакова

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Ноябрь 2025 (311)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)



Деньги


все материалы
«    Ноябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20