Замминистра транспорта рассказал о подготовке зимников в Архангельской области

На площадке Штаба общественной поддержки партии «Единая Россия» состоялся личный приём граждан, который провёл заместитель министра транспорта Архангельской области Дмитрий Красавцев. Мероприятие стало частью системной работы по обеспечению прямого диалога между властью и жителями региона.



В ходе приёма были рассмотрены ключевые вопросы развития транспортной инфраструктуры Поморья. Основное внимание уделено трём стратегическим направлениям:



Строительство моста в холмогорском районе через озеро Долгое и через реку Мудьига — прорабатываются вопросы реализации этого значимого проекта, который кардинально улучшит транспортную связность региона и логистические возможности.

Содержание автомобильных дорог — участники обсудили текущее состояние дорожной сети и планы по ремонту и обслуживанию, особенно в преддверии зимнего сезона.



Подготовка зимников — затронуты вопросы обеспечения доступности отдалённых населённых пунктов в холодное время года через организацию сезонных дорог.



«Подобные встречи крайне важны для решения актуальных проблем, волнующих жителей области. Они позволяют получить обратную связь непосредственно от граждан и оперативно реагировать на их запросы», — отметил Дмитрий Красавцев.



По итогам приёма принято решение о продолжении работы по всем обсуждавшимся вопросам. Взаимодействие с жителями через площадку Штаба общественной поддержки будет продолжено в формате регулярных встреч с представителями регионального правительства.



Напомним, что Штаб общественной поддержки «Единой России» в Архангельской области работает по адресу: ул. Поморская, 5. Здесь регулярно проходят приёмы граждан представителями органов власти, депутатами и экспертами.