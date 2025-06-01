Народная программа "Единой России": От Исакогорки до Холмогор можно будет проехть с ветерком

В Холмогорском округе в активной фазе находится реализация масштабного проекта по ремонту трассы Исакогорка – Новодвинск – Холмогоры. Этот проект, являющийся частью Народной программы "Единой России", призван обеспечить комфортное и безопасное передвижение жителей и гостей региона.



В настоящее время завершены работы по укладке верхнего слоя асфальтобетона на протяжении более чем 16 километров автодороги. В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» ведутся работы на трех участках трассы:



• Участок с 37-го по 38-й км (от Нижней Койдокурьи до Пустошки), проходящий по деревням Бурмачевской, Оладовской и Хомяковской.

• Участок с 42-го по 55-й км, пролегающий по деревням Калитинской, Филимоновской и Анашкино.

• Участок с 61-го по 63-й км, который проходит по окружному центру от въезда в Холмогоры.



"Сейчас дорожники занимаются установкой бортового камня вблизи автобусных остановок и укрепляют откосы на возвышенных участках дороги. Общая техническая готовность объекта – почти 60%. Работы ведутся в соответствии с графиком, сдача объекта состоится в конце сентября этого года", - отметил секретарь Архангельского регионального отделения партии "Единая Россия", губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.



Реализация данного проекта позволит значительно улучшить транспортную доступность населенных пунктов Холмогорского округа, повысить безопасность дорожного движения и создать комфортные условия для автомобилистов.