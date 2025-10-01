В Архангельске заканчивают ремонт поликлиники №6

Обновление материально-технической базы проводится в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» и Народной программы партии «Единая Россия». На проведение капремонта в здании поликлиники было выделено порядка 68 миллионов рублей.



На сегодняшний день техническая готовность объекта составляет более 80 процентов. Подрядчик завершает отделку помещений, ведет электромонтажные работы по устройству силовых кабельных линий, а также занимается ремонтом кровли, устройством крылец и монтажом вентиляции.



После окончания работ в подразделении больницы будут созданы комфортные условия для маломобильных пациентов и удобная навигация.



Исполняющая обязанности главного врача архангельской городской больницы №6 Светлана Белобородова отметила, что практически завершено обновление на 3 и 4 этажах поликлиники, активная стадия работ сейчас проходит на втором этаже. Параллельно ведется наладка коммуникаций и отделка фасада здания.



