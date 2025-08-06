Вверх
Иван Воронцов: Дорогие мои старики

Председатель Архангельской городской Думы Иван Воронцов поздравляет старшее поколение с Днем мудрости! 


- Сердечно поздравляю вас с Днем мудрости – Международным днем пожилых людей!
Этот день – признание значимости и ценности каждого человека, который прожил долгую и насыщенную жизнь. Ваш жизненный опыт, мудрость и терпение – это бесценный клад для будущих поколений. 

 В этот день хочу выразить вам свою глубокую признательность и уважение. Вы являетесь опорой для своих семей, примером стойкости и оптимизма для всех нас. Ваше умение преодолевать трудности и сохранять душевную теплоту вдохновляет нас и помогает становиться лучше. 

 Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и заботы со стороны близких. Пусть каждый ваш день будет наполнен радостью, теплом и вниманием!


01 октябрь 09:56 | : Политика

