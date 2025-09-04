Шли двое по Северодвинску

О субботней рабочей прогулке с законодателем рассказывает глава город Игорь Арсентьев:

- Началась приемка благоустроенной территории около детского сада «Веселые нотки». Сегодня посетили ее вместе с идейным вдохновителем этого проекта-депутатом областного Собрания Александр Дятлов. Вместо пустыря здесь теперь масштабная локация для отдыха - прогулочные зоны, площадка для воркаута, качели и места для отдыха, а также площадка для тренировки собак. Выполнено озеленение, которое в полном объеме мы сможем оценить уже в весеннее-летний период.

Самая главная задача сейчас у подрядчика - исправить мелкие недочеты и до заморозков полностью прибрать территорию. Нам предстоит оперативно включить новый объект в контракт по зимнему содержанию. Кроме того, Комитету ЖКХ поручено проследить, чтобы здесь была только ручная уборка, не механизированная. А дальше - все в руках жителей, чтобы сохранить этот прекрасный парк.

Благоустроить один из самых крупных объектов этого года удалось благодаря президентскому национальному проекту «Инфраструктура для жизни».



